19.12 15:05 MIGnews.com

ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщению газеты Times of Israel ХАМАС арестовал несколько салафитских боевиков, подозреваемых в организации ракетных обстрелов Израиля после иерусалимской декларации Трампа 6 декабря.Газета пишет: “Согласно ХАМАСу, среди арестованных - оперативники ответственные за недавние ракетные атаки. Весьма вероятно, что некоторых из них пытали”.Одновременно сообщается о том, что ХАМАС передал через египетскую разведку сообщение о том, что не стремится к эскалации и полномасштабному конфликту с Израилем.