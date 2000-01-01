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ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль 19.12 15:05   MIGnews.com

ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль

По сообщению газеты Times of Israel ХАМАС арестовал несколько салафитских боевиков, подозреваемых в организации ракетных обстрелов Израиля после иерусалимской декларации Трампа 6 декабря.

Газета пишет: “Согласно ХАМАСу, среди арестованных - оперативники ответственные за недавние ракетные атаки. Весьма вероятно, что некоторых из них пытали”.

Одновременно сообщается о том, что ХАМАС передал через египетскую разведку сообщение о том, что не стремится к эскалации и полномасштабному конфликту с Израилем.
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