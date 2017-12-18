Видео: палестинка дает пощечину солдату ЦАХАЛа

Минувшей ночью одна из нападавших, Ахед Тамими, была арестована. Родитель Тамими, Бассем, является известным “активистом”, организующим еженедельные демонстрации в деревне.
Бассем Тамими опубликовал пост, из которого следует , что во всем виноват ЦАХАЛ: “Израильские силы совершили рейд против моего дома и арестовали мою дочь после того, как она была атакована израильскими медиа. Они украли смартфоны, лэптопы и избили мою жену и детей. Свободу Ахед Тамими!”
Бассе также утверждает, что солдаты выбили стекла в его доме и закидали его гранатами со слезоточивым газом.