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Видео: палестинка избивает солдат ЦАХАЛа 19.12 08:10   MIGnews.com

Видео: палестинка дает пощечину солдату ЦАХАЛа

В социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлены две палестинские девушки, избивающие и проклинающие солдат ЦАХАЛа.

Инцидент произошел в деревне Наби Салех.

Солдат и офицер бригады Гивати не отреагировали на провокацию палестинок.




Минувшей ночью одна из нападавших, Ахед Тамими, была арестована. Родитель Тамими, Бассем, является известным “активистом”, организующим еженедельные демонстрации в деревне.

Бассем Тамими опубликовал пост, из которого следует , что во всем виноват ЦАХАЛ: “Израильские силы совершили рейд против моего дома и арестовали мою дочь после того, как она была атакована израильскими медиа. Они украли смартфоны, лэптопы и избили мою жену и детей. Свободу Ахед Тамими!”

Бассе также утверждает, что солдаты выбили стекла в его доме и закидали его гранатами со слезоточивым газом.
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