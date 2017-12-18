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Видео: палестинка дает пощечину солдату ЦАХАЛа

צפו: פלסטיניות בנבי סאלח דוחפות ובועטות בחיילי צה"ל - שלא מגיבים @OrHeller pic.twitter.com/EzxbEaolaq — חדשות עשר (@news10) December 18, 2017

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В социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлены две палестинские девушки, избивающие и проклинающие солдат ЦАХАЛа.Инцидент произошел в деревне Наби Салех.Солдат и офицер бригады Гивати не отреагировали на провокацию палестинок.Минувшей ночью одна из нападавших, Ахед Тамими, была арестована. Родитель Тамими, Бассем, является известным “активистом”, организующим еженедельные демонстрации в деревне.Бассем Тамими опубликовал пост, из которого следует , что во всем виноват ЦАХАЛ: “Израильские силы совершили рейд против моего дома и арестовали мою дочь после того, как она была атакована израильскими медиа. Они украли смартфоны, лэптопы и избили мою жену и детей. Свободу Ахед Тамими!”Бассе также утверждает, что солдаты выбили стекла в его доме и закидали его гранатами со слезоточивым газом.