20.01 16:35 MIGnews.com

Палестинцы вновь просят судить Израиль в Международном суде

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Палестинская администрация вновь призвала Международный уголовный суд в Гааге "выполнить свои полномочия по предотвращению преступлений, совершенных против палестинского народа, особенно детей".Ознаменовав три года с тех пор, как главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала "предварительную оценку ситуации в Палестине", министр иностранных дел РА Рияд аль-Малики написал ей письмо, в котором в очередной раз осудил "эскалацию противозаконной практики Израиля", сообщает официальное информационное агентство Wafa.В своем письме Малки сказал, что за последний месяц израильские силы были убиты палестинцами, тысячи получили ранения и более 700 арестованных, из которых 184 были детьми.На Западном берегу и в секторе Газа участились жестокие акции протеста, так как президент США Дональд Трамп объявил, что 6 декабря он признал Иерусалим столицей Израиля. Израильские силы безопасности в основном использовали нелетальные средства для борьбы с беспорядками, хотя официальные лица заявили о живом огне используется, когда жизнь солдат находится под угрозой.Особое внимание аль-Малики уделил аресту арабки Ахед Тамими, давшей пощечину израильскому солдату, которую суд отказался освобождать из-под стражи до окончания судебного разбирательства."Эта широкомасштабная и систематическая практика является неотъемлемой частью системы угнетения и расизма, используемой израильским правительством против палестинского народа. Дело Ахед является дополнительным доказательством израильской политики жестокого и дискриминационного лишения палестинцев их основных прав", - пишет аль-Малики.Он призвал МУС заставить Израиль прекратить нарушение международных законов "в отношении детей", заявив это нарушением обязательств, взятых на себя Еврейским государством в рамках международных конвенций.