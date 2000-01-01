20.01 21:25 MIGnews.com

Арабская газета признала целью UNRWA уничтожение Израиля

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Кувейтская газета "Аль-Ватан" опубликовала на этой неделе достаточно необычный как для арабского издания материал, назвав Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предвзятым и расистским, а его целью – полное уничтожение Израиля как государства.В своей колонке автор Абдалла аль-Хадлак призвал лишить UNRWA не только американских средств, но и вообще всего финансирования, чтобы агентство "развалилось и пропало".Более того, журналист назвал критику UNRWA со стороны американского президента Дональда Трампа, который уже лишил ведомство 65 млн. долларов (с оговоркой пересмотреть свою деятельности), "суровой, но разумной, поскольку это предвзятая и расистская организация, которая увековечивает проблему "палестинских беженцев" и вечные сказки о так называемом "праве на возвращение"."Это организация, задачей которой, очевидно, является уничтожение Государства Израиль", - добавил автор, напоминая, что ХАМАС отклонил предложенные UNRWA школьные программы по правам человека как "промывающие мозги"."Все формы финансовой помощи и международного финансирования UNRWA должны прекратиться до тех пор, пока оно не пересмотрит свою методологию в отношении террора, предвзятости и расизма", - резюмировал аль-Хадлак.Перевод его статьи на английский подготовил Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI).