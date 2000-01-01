Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Арабская газета признала целью UNRWA уничтожение Израиля | Фото: Alberto Hugo Rojas/Flickr20.01 21:25   MIGnews.com

Арабская газета признала целью UNRWA уничтожение Израиля

Кувейтская газета "Аль-Ватан" опубликовала на этой неделе достаточно необычный как для арабского издания материал, назвав Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) предвзятым и расистским, а его целью – полное уничтожение Израиля как государства.

В своей колонке автор Абдалла аль-Хадлак призвал лишить UNRWA не только американских средств, но и вообще всего финансирования, чтобы агентство "развалилось и пропало".

Более того, журналист назвал критику UNRWA со стороны американского президента Дональда Трампа, который уже лишил ведомство 65 млн. долларов (с оговоркой пересмотреть свою деятельности), "суровой, но разумной, поскольку это предвзятая и расистская организация, которая увековечивает проблему "палестинских беженцев" и вечные сказки о так называемом "праве на возвращение".

"Это организация, задачей которой, очевидно, является уничтожение Государства Израиль", - добавил автор, напоминая, что ХАМАС отклонил предложенные UNRWA школьные программы по правам человека как "промывающие мозги".

"Все формы финансовой помощи и международного финансирования UNRWA должны прекратиться до тех пор, пока оно не пересмотрит свою методологию в отношении террора, предвзятости и расизма", - резюмировал аль-Хадлак.

Перевод его статьи на английский подготовил Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:31
МИД России призвал ООН не слушать США
22:27
Нехватка секса негативно влияет на здоровье женщин
21:47
Захват Intercontinental в Кабуле: больше 35 жертв и раненных
21:00
Лапид в Ашдоде:религиозный диктат не может управлять страной
20:22
Террористы захватили отель Intercontinental в Кабуле
19:55
470 израильских ученых - против депортации африканцев
19:35
На ТВ расскажут о попытке евреев отравить миллионы немцев
18:57
Жена защищает обвиненного в домогательствах Майкла Дугласа
17:52
Арабы в Кнессете объявили бойкот Майку Пенсу
17:39
Германия введет новые санкции против Ирана
17:18
Индонезия: христианин публично выпорот за нарушение шариата
16:35
Палестинцы вновь просят судить Израиль в Международном суде
15:58
BDS – против Болливуда из-за Нетаниягу
15:11
Эрдоган объявил о начале наземной операции в Африне
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus