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ПА обвинила Израиль в попытке подорвать мирные усилия США | Фото: Thinkstock20.06 15:57   MIGnews.com

ПА обвинила Израиль в попытке подорвать мирные усилия США

Руководство ПА заявило, что Израиль пытается подорвать мирные усилия администрации Трампа своим строительством нового поселения в Иудее и Самарии.

"Действия Израиля можно рассматривать как серьезную эскалацию конфликта. Строительство нового поселения является попыткой подорвать мирные усилия администрации США под руководством президента Трампа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Махмуда Аббаса, Набиля Абу Рудейне.

Также он подчеркнул, что начало строительства нового поселения, совпадающего "с визитом советников Трампа, Джаредда Кушнера и Джейсона Гринблатта в регион, доказывает то, что Израиль не заинтересован в помощи США урегулировать конфликт".

Как известно, в Иудее и Самарии начались работы по строительству нового израильского поселения. Во вторник, 20 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил о начале строительства нового дома для жителей Амоны.
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