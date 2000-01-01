20.06 15:57 MIGnews.com

ПА обвинила Израиль в попытке подорвать мирные усилия США

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Руководство ПА заявило, что Израиль пытается подорвать мирные усилия администрации Трампа своим строительством нового поселения в Иудее и Самарии."Действия Израиля можно рассматривать как серьезную эскалацию конфликта. Строительство нового поселения является попыткой подорвать мирные усилия администрации США под руководством президента Трампа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Махмуда Аббаса, Набиля Абу Рудейне.Также он подчеркнул, что начало строительства нового поселения, совпадающего "с визитом советников Трампа, Джаредда Кушнера и Джейсона Гринблатта в регион, доказывает то, что Израиль не заинтересован в помощи США урегулировать конфликт".Как известно, в Иудее и Самарии начались работы по строительству нового израильского поселения. Во вторник, 20 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил о начале строительства нового дома для жителей Амоны.