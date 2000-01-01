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flickr/Prime Minister of Israel 20.06 08:52   MIGnews.com

Нетаниягу обвинил Аббаса в отравлении палестинской молодежи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник вечером, 19 июня, раскритиковал председателя Палестинской автономии (ПА) Махмуда Аббаса в связи с его продолжающимся подстрекательством против Израиля.

В серии постов в Twitter Нетаниягу осудил ПА за то, что уже не в первый раз в честь террористов называют площади.

На этот раз ПА назвала площадь в Дженине в честь террориста Халеда Назаля, секретаря ЦК Демократического фронта освобождения Палестины и командующего его военным крылом.

Назаль отвечал за планирование резни в Маалоте в 1974 году, когда террористы вошли в школу и захватили десятки детей и учителей в заложники. В нападении было убито 22 ребенка и 4 взрослых.

"Председатель ПА Аббас говорит миру, что он воспитывает палестинских детей в духе мира. Это ложь", - написал в Twitter Нетаниягу.




"На прошлой неделе Палестинская администрация назвала площадь в честь палестинского лидера террористов Халеда Назаля, который планировал массовую резню в Маалоте в 1974 году, когда палестинские террористы убили 22 школьников и 4 взрослых", - добавил он.

"Присвоение площади имени террориста, ответственного за массовые убийства, учит палестинских детей убивать израильтян. Это противоположность миру", - подчеркнул израильский премьер.

"Неудивительно, что движение ФАТХ Аббаса взяло на себя ответственность за смертельную атаку в Иерусалиме, в результате которой погибла служащая МАГАВа, украсив один из домов убийц флагами", - продолжил Нетаниягу.

"Председатель Аббас, прекратите отравлять умы палестинской молодежи. Учите их миру, а не террору", - заключил он.

ПА регулярно называет школы, площади и общественные центры в честь террористов, которые убивали израильских граждан.

Несмотря на то, что Аббас утверждает о своем негативном отношении к насилию и терроризму, его арабские телевизионные каналы и страницы в социальных сетях открыто призывают к терроризму против израильтян.
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