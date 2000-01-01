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`Таг Мехир` и явочная квартира экстремистов в Иерусалиме 20.06 09:04   MIGnews.com

"Таг Мехир" и явочная квартира экстремистов в Иерусалиме

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что ШАБАК и полиция накрыли явочную квартиру крайне-правых еврейских экстремистов в Иерусалиме.

Сеть связанная с квартирой ответственна за большинство последних преступлений “таг мехир” утверждает ШАБАК.

Несмотря на то, что квартира находилась под наблюдением, девяти участникам мети удалось спланировать и совершить серию серьезных преступлений на почве национальной ненависти. Среди них - поджог палестинских такси в Хавара, поджог трактора в Бурин, прокалывание шин 9 арабских машин в Бейт Сафафа и повреждение автомобилей на Гива Царфатит в Иерусалиме.

Из первоначально арестованных девяти человек под домашний арест освобождены восемь, один остался в предварительном заключении.
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