20.06 09:04 MIGnews.com

"Таг Мехир" и явочная квартира экстремистов в Иерусалиме

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что ШАБАК и полиция накрыли явочную квартиру крайне-правых еврейских экстремистов в Иерусалиме.Сеть связанная с квартирой ответственна за большинство последних преступлений “таг мехир” утверждает ШАБАК.Несмотря на то, что квартира находилась под наблюдением, девяти участникам мети удалось спланировать и совершить серию серьезных преступлений на почве национальной ненависти. Среди них - поджог палестинских такси в Хавара, поджог трактора в Бурин, прокалывание шин 9 арабских машин в Бейт Сафафа и повреждение автомобилей на Гива Царфатит в Иерусалиме.Из первоначально арестованных девяти человек под домашний арест освобождены восемь, один остался в предварительном заключении.