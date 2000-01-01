20.07 10:16 MIGnews.com

ХАМАС признал: Израиль гарантирует свободу веры мусульман

Поделиться

Все по теме

Комментарии

После введения новых мер безопасности на Храмовой Горе ХАМАС призвал к "религиозной войне" против Израиля.ХАМАС распространяет ложь о том, что Израиль планирует взять под контроль мечеть аль-Акса. Подобную идею используют лидеры мусульманского мира для того, чтобы отвлечь внимание от себя и сосредоточить его на Израиле.Но ХАМАС, сам того не желая, признал, что последние полвека Израиль обеспечивал полную религиозную свободу мусульман на Храмовой Горе."Исламское движение сопротивления" ХАМАС выпустило пресс-релиз Исмаила Хание о событиях в мечети Аль-Акса. Лидер ХАМАСа заявил: "Недавние столкновения у мечети Аль-Акса и попытки воспрепятствовать мусульманам свободно исповедать свою веру впервые за полвека – это расширение сионистских планов. Они хотят разделить мечеть Аль-Акса и взять ее под свой контроль. Сионисты полагают, что арабские и исламские страны сильно увлечены своими конфликтами и потому прикладывают все больше усилий к тому, чтобы хитростью завладеть третьей по значению мусульманской святыней и завершить иудаизацию Священного Города".