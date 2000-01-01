ХАМАС признал: Израиль гарантирует свободу веры мусульман
После введения новых мер безопасности на Храмовой Горе ХАМАС призвал к "религиозной войне" против Израиля.
ХАМАС распространяет ложь о том, что Израиль планирует взять под контроль мечеть аль-Акса. Подобную идею используют лидеры мусульманского мира для того, чтобы отвлечь внимание от себя и сосредоточить его на Израиле.
Но ХАМАС, сам того не желая, признал, что последние полвека Израиль обеспечивал полную религиозную свободу мусульман на Храмовой Горе.
"Исламское движение сопротивления" ХАМАС выпустило пресс-релиз Исмаила Хание о событиях в мечети Аль-Акса. Лидер ХАМАСа заявил: "Недавние столкновения у мечети Аль-Акса и попытки воспрепятствовать мусульманам свободно исповедать свою веру впервые за полвека – это расширение сионистских планов. Они хотят разделить мечеть Аль-Акса и взять ее под свой контроль. Сионисты полагают, что арабские и исламские страны сильно увлечены своими конфликтами и потому прикладывают все больше усилий к тому, чтобы хитростью завладеть третьей по значению мусульманской святыней и завершить иудаизацию Священного Города".