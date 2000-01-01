20.07 12:10 MIGnews.com

Оружие на Храмовую Гору принесли за несколько часов до атаки

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Второй канал израильского ТВ сообщает о существенном прогрессе в расследовании теракта на Храмовой Горе в пятницу, 14 июля.Следователи установили, что у террористов был помощник - человек, который пронес оружие на Храмовую Гору, но лично не участвовал в атаке.Оружие было принесено утром, за несколько часов до атаки.Теракт совершили три израильских араба из Умм эль-Фахм: Мухаммед Ахмад Джабарин, Мухаммед Хамад абд эль-Латиф Джабарин и Мухаммед Ахмалд Маждаль Джабарин.Тела террористов пока не возвращены семьям. Полиция настаивает на том, чтобы не возвращать тела как можно дольше. ШАБАК полагает, что тела не стоит возвращать до пятницы, с целью предотвратить возможную эскалацию.