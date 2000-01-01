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Кризис на Храмовой Горе: 5 батальонов приведены в готовность 20.07 13:23   MIGnews.com

Кризис на Храмовой Горе: 5 батальонов приведены в готовность

Военно-политический истеблишмент Израиля с большой тревогой ожидает пятничных молитв 21 июля. Предполагается. что к Храмовой Горе в Иерусалиме прибудут массы мусульман.

Генштаб ЦАХАЛа провел оценку ситуации и принял решение о том, что пять батальонов в Иерусалиме и в Иудее и Самарии будут приведены в полную боевую готовность. Увольнительные на выходные в пяти батальонах отменены.

Пять батальонов ЦАХАЛа в выходные будут находиться в состоянии полной боевой готовности в резерве, на случай возникновения массовых беспорядков и чрезвычайной ситуации.

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан в интервью радио Галей ЦАХАЛ сообщил, что утром 20 июля прошло совещание глав служб безопасности и командования израильской армии в связи с ситуацией в Иерусалиме. На совещании присутствовавшие высказали свою точку зрения о том, какие действия необходимо предпринять для разрешения кризиса. Эрдан отказался комментировать информацию о том, что ШАБАК якобы согласен с требованием убрать металлоискатели со входов на Храмовую Гору.

Эрдан также прокомментировал сообщения о том, что установление детекторов якобы привело к возникновению напряженности в отношении с “умеренными” арабскими государствами. Министр сказал: “Я не слышал о том,чтобы кто-то возражал против этого на международной арене. Западные государства, напротив, не могут понять, в чем проблема палестинцев.Давайте скажем это ясно: детекторы устанавливаются в аллеях, ведущих к мечети аль-Акса, на значительном от нее расстоянии и никак не нарушают связи этого места”.
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