Видео помощника террористов на Храмовой Горе

Сами террористы боялись нести оружие с собой - из опасения, что их задержат.
Один из террористов был действительно задержан и допрошен - но при нем не нашли оружия и он не вызвал подозрений - и был отпущен.
Террористы приехали в Иерусалим на автобусе и зашли в Старый Город через Цветочные Ворота. Сообщник шел за ними и нес сумку с оружием. Все четверо зашли в мечеть аль-Акса. На записи камер наружного наблюдения видно, как он выхдит из Старого Города - уже без сумки. В клипе также виден один из террористов, выходящий из мечети с той же сумкой.
Террористы после этого переоделись и атаковали офицеров МАГАВа у Львиных Ворот.