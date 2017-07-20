20.07 14:46 MIGnews.com

Видео помощника террористов на Храмовой Горе

תיעוד חדש - כך הצליחו המחבלים להכניס את הנשק לתוך הר הבית | לתיעוד המלא: https://t.co/3drtwe5Cnn pic.twitter.com/TvgSTjqkCp — חדשות 2 (@Channel2News) July 20, 2017

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Израильская полиция выложила в сеть клип, на котором видно, как сообщник террористов проносит на Храмовую Гору оружие - автомат и пистолет в сумке.Сами террористы боялись нести оружие с собой - из опасения, что их задержат.Один из террористов был действительно задержан и допрошен - но при нем не нашли оружия и он не вызвал подозрений - и был отпущен.Террористы приехали в Иерусалим на автобусе и зашли в Старый Город через Цветочные Ворота. Сообщник шел за ними и нес сумку с оружием. Все четверо зашли в мечеть аль-Акса. На записи камер наружного наблюдения видно, как он выхдит из Старого Города - уже без сумки. В клипе также виден один из террористов, выходящий из мечети с той же сумкой.Террористы после этого переоделись и атаковали офицеров МАГАВа у Львиных Ворот.