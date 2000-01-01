20.07 23:06 MIGnews.com

Столкновения у Аль-Аксы: Египет выступил с предупреждением

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Министерство иностранных дел Египта предупредило "о последствиях вторжения израильских сил безопасности на территорию мечети Аль-Акса", в результате которых были ранены несколько палестинцев и атакован имам мечети Аль-Акса Икрим Сабри.Заявление требует, чтобы Израиль "прекратил насилие по отношению к палестинцам и священным местам, уважал свободу вероисповедания палестинцев и не провоцировал конфликты, уменьшающие шансы на достижение мира".В понедельник Лига арабских государств осудила то, что она называет "израильскими нарушениями". Причиной этому был запрет на совершение молитвы в мечети Аль-Акса и установка электронных ворот безопасности.В воскресенье израильские службы безопасности вновь открыли мечеть Аль-Акса. Но верующие, а также палестинские власти отвергли электронные ворота. В качестве акта протеста несколько палестинцев совершили молитвы за пределами мечети.В пятницу правительство Египта заявило, что обеспокоенно насильственными действиями в комплексе мечети Аль-Акса. Пресс-секретарь предупредил о влиянии этого инцидента на мирный процесс.