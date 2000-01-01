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Исмаил Ханийе угрожает Израилю `Днем гнева` 20.07 19:11   MIGnews.com

Исмаил Ханийе угрожает Израилю "Днем гнева"

ХАМАС призвал палестинских и израильских арабов к участию в массовых протестах против установки на Храмовой горе металлоискателей. Серия демонстраций должна пройти завтра, 21 июля.

Выступая на палестинском телевидении, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе призвал палестинцев принять участие в "Дне гнева" против усиления мер безопасности, которые ввели после теракта на прошлой неделе, когда трое арабских террориста убили двух израильских полицейских и ранили третьего.

Пятницу для этого ХАМАС выбрал не случайно – это самый загруженный день недели на Храмовой Горе. Ожидается, что для молитвы святыню посетят десятки тысяч мусульман.

Напомним, что сразу после теракта израильские службы безопасности закрыли Храмовую Гору. Ханийе назвал "мечеть Аль-Аксу и Иерусалим красной линией" и обещал не позволить и не допустить ни их закрытия, ни "карательных мер" в отношении жителей города или мусульманских святынь.

Напомним, что Махмуд Аббас и ФАТХ организовывали в среду, 19 июля, свой "День Гнева", который закончился многочисленными столкновениями палестинцев с израильскими сотрудниками безопасности.
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