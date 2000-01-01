20.07 07:25 MIGnews.com

Кризис на Храмовой Горе: Израиль пойдет на компромисс

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Газета Al-Sharq al-Awsat сообщает об интенсивных международных контактах с участием США, с целью разрешения кризиса вокруг Храмовой Горы.Газета утверждает, что сформулирован международный план разрешения кризиса - и Израиль должен принять по нему решение до вечера 20 июля.Хатем Абд аль-Кадер, ответственный за Иерусалим в ФАТХе сообщает о том, что США давят на Израиль с тем, чтобы тот принял план и принять предлагаемый компромисс. Согласно Кадеру, палестинцы согласились на то, чтобы проверялись лица, на которых заведены дела - но они отвергают возможность поголовных проверок всех, кто желает подняться на Храмовую Гору.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся в Венгрии, интенсивно обсуждает ситуацию с высшим руководством системы безопасности Израиля. Израиль якобы готов пойти на компромисс в рамках которого через металлоискатели будут осуществляться выборочные проверки. Большая часть людей будет проходить на Храмовую Гору без проверок.Американцы также участвуют в процессе, но на настоящий момент неясно, готов ли принять компромисс Вакф. Израильтяне знают, что время стремительно заканчивается - и в пятницу к Храмовой Горе устремятся десятки тысяч мусульман. ШАБАК якобы готов отказаться от детекторов, но полиция и министр общественной безопасности Гилад Эрдан настаивают на том, чтобы проверки осуществлялись.