20.07 08:00 MIGnews.com
Израилю предъявлен ультиматум по Храмовой Горе
Саудовская газета Al-Sharq al-Awsat сообщает, что арабские государства предъявили Израилю ультиматум в связи с кризисом вокруг Храмовой Горы.
От Израиля требуют в до вечера 20 июля снять металлоискатели на входах на Храмовую Гору.
По данным давление Иордании и Саудовской Аравии привело к прямому американскому вмешательству в процесс разрешения кризиса.
Белый Дом призвал Иорданию и Израиль предпринять все усилия для сохранения статус-кво.
Поделиться
Все по теме
Комментарии