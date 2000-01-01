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Израилю предъявлен ультиматум по Храмовой Горе 20.07 08:00   MIGnews.com

Израилю предъявлен ультиматум по Храмовой Горе

Саудовская газета Al-Sharq al-Awsat сообщает, что арабские государства предъявили Израилю ультиматум в связи с кризисом вокруг Храмовой Горы.

От Израиля требуют в до вечера 20 июля снять металлоискатели на входах на Храмовую Гору.

По данным давление Иордании и Саудовской Аравии привело к прямому американскому вмешательству в процесс разрешения кризиса.

Белый Дом призвал Иорданию и Израиль предпринять все усилия для сохранения статус-кво.
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