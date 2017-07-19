20.07 09:23 MIGnews.com

Опубликована запись убийства Адас Малька

דקה אחר דקה: תיעוד פיגוע הירי והדקירה שבו נפלה הלוחמת הדס מלכא. @aviadglickman עם התיעוד המלא >> https://t.co/ihftpUFEhH pic.twitter.com/1VcuyhdcTE — חדשות 10 (@news10) July 19, 2017

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Второй канал израильского ТВ опубликовал видео атаки у Ворот Шхем 15 июня, в результате которой погибла старший сержант МАГАВа Адас Малька.Три молодых террориста из Дейр Абу Машаль близ Рамаллы приехали в Иерусалим автобусом с Мертвого моря. Они провели ночь на автобусной станции в Восточном Иерусалиме.Вечером 15 июня они бродили по улице Ханавиим и близ Ворот Шхем, выискивая цели для атаки. В 19:26 они атаковали полицейских у патрульного автомобиля. Один из них начал стрелять из автомата Карл-Густав - и был через несколько секунд убит на месте. Второй бросился на полицейского с ножом - и был убит им. Третий террорист, в синей рубашке, побежал к Воротам Шхем.Он подбежал сзади к Адас Малька и нанес ей удар ножом в шею. После этого он был убит силами безопасности.Малька скончалась от полученных ранений через некоторое время.