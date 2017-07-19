Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Опубликована запись убийства Адас Малька 20.07 09:23   MIGnews.com

Опубликована запись убийства Адас Малька

Второй канал израильского ТВ опубликовал видео атаки у Ворот Шхем 15 июня, в результате которой погибла старший сержант МАГАВа Адас Малька.

Три молодых террориста из Дейр Абу Машаль близ Рамаллы приехали в Иерусалим автобусом с Мертвого моря. Они провели ночь на автобусной станции в Восточном Иерусалиме.

Вечером 15 июня они бродили по улице Ханавиим и близ Ворот Шхем, выискивая цели для атаки. В 19:26 они атаковали полицейских у патрульного автомобиля. Один из них начал стрелять из автомата Карл-Густав - и был через несколько секунд убит на месте. Второй бросился на полицейского с ножом - и был убит им. Третий террорист, в синей рубашке, побежал к Воротам Шхем.

Он подбежал сзади к Адас Малька и нанес ей удар ножом в шею. После этого он был убит силами безопасности.
.
Малька скончалась от полученных ранений через некоторое время.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:16
ХАМАС признал: Израиль гарантирует свободу веры мусульман
09:24
Нетаниягу: Орбан борется с де-легитимацией еврейского народа
09:08
Беер Шева в третьем круге
08:18
Трамп раскрыл содержание обеденной беседы с Путиным
08:16
Азария выпущен под домашний арест
08:00
Израилю предъявлен ультиматум по Храмовой Горе
07:32
У сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
07:07
Суд Иеруалима: в ПА пытали и убили десятки агентов Израиля
06:32
Жестокая драка таксистов в Эйлате
05:17
Израиль поможет Аргентине посадить миллион деревьев
04:12
Закон о контроле над “продленками” принят в первом чтении
03:19
В лесу Гварам увековечат память павших в "Нерушимой скале"
02:17
Женщина сломала нос и лишилась зубов в музее секса
01:13
Новая самая популярная песня в мире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus