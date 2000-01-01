20.08 21:39 MIGnews.com

"Место террориста - в могиле"

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Министр связи Израиля, майор в отставке Аюб Кара похвалил военнослужащих пограничной полиции, которые вчера ликвидировали террориста, который 19 августа собирался совершить атаку на перекрестке Тапуах."На Ближнем Востоке нет места слабакам. Если кто-то хочет тебя убить, встань раньше, чтобы убить его", - заявил он, выступая перед полицией во время воскресной поездки по Самарии."Нам необходимы законы, которые подходят для борьбы с радикализацией на Ближнем Востоке",- добавил единственный министр-друз в правительстве.Обращаясь к солдату, который убил террориста, Кара сказала: "Не думай об этом слишком много. Место террориста – в могиле"."Я рад, что сегодня плачет мать террориста, а не Всевышний запретил кому-то плакать в Израиле", - сказал Кара во время визита к раненному в результате атаки солдату, который был госпитализирован в больницу Бейлинсон."Я очень ценю то, что вы сделали. Не обращайте внимания на фоновый шум", - резюмировал он, обращаясь к сотрудникам службы безопасности.