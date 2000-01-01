20.08 08:27 MIGnews.com

Пост убитого в Тапуах террориста: я получил то, что хотел

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Второй канал израильского ТВ опубликовал завещание 17-летнего террориста из Тулькарем Катиба Захрана.Захран набросился с ножом на офицера МАГАВа в на перекрестке Тапуах 19 августа.Офицер был легко ранен, Захрана убили на месте.За час до атаки Захран опубликовал в facebook пост “Завещание шахида”.В нем говорится: “Моя любимая семья, простите, простите меня, за то что я получил то, чего хотел. Я принял шахиду, я встал на путь Аллаха, и с решимостью муджахеддина я покинул этот мир”. Далее Захран объяснил, что его атак была местью “за кровь мучеников Палестины”.Завещание заканчивается словами: “Воздайте хвалу Аллаху за дарование победы муджахеддинам и унижение проклятых евреев”.Офицер МАГАва был ранен в ногу осколками камня, разлетевшимися от пуль, выпущенных по террористу. Он был эвакуирован в госпиталь Бейлинсон. Его состояние оценивается как легкое.