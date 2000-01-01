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Пост убитого в Тапуах террориста: я получил то, что хотел 20.08 08:27   MIGnews.com

Пост убитого в Тапуах террориста: я получил то, что хотел

Второй канал израильского ТВ опубликовал завещание 17-летнего террориста из Тулькарем Катиба Захрана.

Захран набросился с ножом на офицера МАГАВа в на перекрестке Тапуах 19 августа.

Офицер был легко ранен, Захрана убили на месте.

За час до атаки Захран опубликовал в facebook пост “Завещание шахида”.

В нем говорится: “Моя любимая семья, простите, простите меня, за то что я получил то, чего хотел. Я принял шахиду, я встал на путь Аллаха, и с решимостью муджахеддина я покинул этот мир”. Далее Захран объяснил, что его атак была местью “за кровь мучеников Палестины”.

Завещание заканчивается словами: “Воздайте хвалу Аллаху за дарование победы муджахеддинам и унижение проклятых евреев”.

Офицер МАГАва был ранен в ногу осколками камня, разлетевшимися от пуль, выпущенных по террористу. Он был эвакуирован в госпиталь Бейлинсон. Его состояние оценивается как легкое.
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