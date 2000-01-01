20.09 18:13 MIGnews.com

"Насралла - обоснованная мишень ЦАХАЛа"

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Преисполненные злобы и ненависти заявления речи лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, которые он делает из своего безопасного подземного бункера, действительно сильно влияют на израильскую армию, считает начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот.На вопрос, заданный в ходе интервью порталу Walla о том, является ли главарь "Хизбаллы" обоснованной целью для ликвидации, командир израильской армии ответил: "Он является оправданной целью, так как мы знаем, что он действует против нас. Анализируя последнее десятилетие, я пришел к выводу, что он усвоил преподанный урок. В то же время мы внимательно наблюдаем и точно знаем, что "Хизбалла" создала за это же десятилетие. Если реальность на местах переменится, его организация, как и он сам, будут законной целью".Касательно отношений Израиля с Россией на сирийском фронте, генерал сказал, что "ЦАХАЛ интенсивно работает для предотвращения усиления наших врагов", имея ввиду использование израильскими ВВС традиционного и нетрадиционного оружия для срывов передачи вооружений в Ливан.."Нам удалось создать с российской армией механизм сотрудничества для предотвращения трений между нашими армиями. В двухлетней перспективе это очень эффективный механизм, который включает круглосуточную работу горячей линии, а также координацию со мной каждые несколько недель, что гарантирует то, что мы будем защищать наши интересы, не причиняя вреда союзным силам", - подчеркнул он.Проведенное почти три года назад химическое разоружение Сирии в значительной степени ограничило возможности "Хизбаллы" его импорта, "однако нам известно, что эта возможность еще осталась", почеркнул он."Нам известно, что в рамках боевых действий используются химические вещества. Когда нам становится об этом известно, мы об этом объявляем и добиваемся того, чтобы международное сообщество осознало, что имеет дело с применением химического оружия против гражданских лиц. Это уже само по себе является военным преступлением. Я считаю, что мы были правы, предпринимая шаги против Сирии", - подчеркнул начальник Генштаба.