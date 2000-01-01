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Палестинцы передали досье на Израиль в Гаагу | Фото: Israel Defense Forces/Flickr20.09 18:40   MIGnews.com

Палестинцы передали досье на Израиль в Гаагу

Группа нанятых палестинским руководством юристов и правозащитников передала в Международный уголовный суд 700-страничное досье, в котором возложила на израильские власти ответственность за различные преступления, включая апартеид и преследования в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Переданные документы представляют собой попытку представить доказательства для начатого в 2015 году прокурорами международного суда предварительного расследования предполагаемых преступлений, совершенных на "палестинских территориях" во время и после конфликта в секторе Газа в 2014 году.

Целью так называемой "предварительной" экспертизы является установление наличия достаточных оснований для открытия полномасштабного расследования.

Как заявил директор палестинской правозащитной организации "Аль-Хака" Шаван Джабарин, досье содержит доказательства того, что Израиль насильно убирает палестинцев с Западного берега, заменяя их израильскими поселенцами.

"Расследование Международного уголовного суда дает надежду на то, что любой человек, совершающий преступления против палестинцев, будет привлечен к ответственности. Мы уверенны в том, что без справедливости не может быть прочного и подлинного мира", - цитирует его Associated Press.

Министерство иностранных дел изучает поданные палестинцами материалы и пока не готово как-либо комментировать этот вопрос.

Директор Палестинского центра по правам человека Раджи Сурани назвал передачу "палестинских территорий" израильским поселенцам "уникальным военным преступлением в том смысле, что это сочетает в себе конфискацию огромных массивов палестинских земель, масштабное уничтожение палестинской собственности и разрывание палестинской социальной структуры и образа жизни".

В электронном письме, отправленном редакции AP, прокуратура МУСа обещала "абсолютно независимо и беспристрастно проанализировать материалы, представленные в соответствии с Римским статутом".
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