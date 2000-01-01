20.09 20:50 MIGnews.com

Рухани: Израильское ядерное оружие угрожает всему миру

"We do not tolerate threats from anyone" - Iran's president responds to criticism from President Trump at the UNhttps://t.co/pLlzcT5tLu pic.twitter.com/kcVyzvsuF9 — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 сентября 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Ирана Хасан Рухани выступил со встречными обвинениями в адрес США и Израиля, в ходе выступления на Генассамблее ООН назвав последнего "мошенническим режимом" и угрозой региональной и всемирной безопасности."Столетия назад Иран стал убежищем для евреев, спасавшихся от вавилонского плена, а сегодня та же нация поддерживает угнетенный народ в Палестине", - заявил Рухани."Это позор, что мошеннический сионистский режим, угрожающий своим ядерным арсеналом региональной и всемирной безопасности и не приверженный никаким международным инструментам или гарантиям, имеет наглость порицать мирные народы", - сказал президент об Иране."Исламская Республика Иран не станет страной, первой нарушившей соглашение, но решительно и твердо ответит на ее нарушение любой из других сторон", - предупредил он.Хасан Рухани выразил жаль от того, что соглашение может быть разорвано "новичками-изгоями" в политике (очевидно, имея в виду американского президента Дональда Трампа), отчего "мир потеряет прекрасную возможность"."Нарушая свои международные обязательства, новая администрация США разрушает свой собственный авторитет и подрывает международное доверие к переговорам с нею и к ее обещаниям", - сказал Рухани."Мы, иранцы, стремимся построить мир, поощряя человеческие права народов и наций. Мы никогда не потворствуем тирании, и всегда защищаем обезмолвленных. Мы никому не угрожаем, но мы и не терпим угрозы. Наш курс – достоинство и уважение, и нас не задевают чужие угрозы и запугивания. Мы верим в диалог и переговоры на основании равенства и взаимоуважения", - завершил он.