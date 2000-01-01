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Абу Мазен будет искать новые пути мирного урегулирования 21.09 07:12   MIGnews.com

Абу Мазен будет искать "новые пути" мирного урегулирования

Глава ПА Махмуд Аббас пообещал начать поиски альтернатив традиционным формам ближневосточного мирного процесса из-за "саботирования" и "выстраивания системы апартеида" Израилем.

Тем не менее, он согласился дать шанс посредническим усилиям президента США Дональда Трампа и "ближневосточного квартета".

"Двугосударственное решение сегодня в опасности. Мы как палестинцы не можем оставаться безучастными перед лицом этой угрозы национальному, политическому и социальному существованию на нашей земле, региональному и международному миру и безопасности. Нам придется предпринять шаги или изыскать альтернативы, чтобы сохранить наше национальное существование и оставить открытыми горизонты для мира", — заявил Аббас, выступая перед Генассамблеей ООН.

В ближайшее время Абу Мазен намеревается созвать Палестинский национальный совет, высший представительный орган палестинского народа, чтобы провести "стратегическую ревизию" подходов к урегулированию конфликта с Израилем.

Но если формула "двух государств" провалится, "ни у вас, ни у нас не останется выбора, кроме как продолжать борьбу и требовать полных равных прав для всех обитателей исторической Палестины", заявил он с трибуны.
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