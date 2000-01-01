20.12 14:30 MIGnews.com

Клип с пощечинами - лучшая израильская пропаганда года

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Несмотря на волну возмущения, охватившую значительную часть израильского общества, расценивающего клип с палестинской девушкой, дающей пощечины офицеру ЦАХАЛа как “проявление слабости”, реакция на арабской улице - совершенно другая, и во многом неожиданная.Израильские пользователи интернета, владеющие арабским сообщают о чрезвычайно бурном обсуждении клипа и в социальных сетях - и в сетях вовсе не поддерживают нападавшую, Ахед Тамими.Вот некоторые из типичных комментариев: “К несчастью, видео улучшает имидж евреев - все понимают, что храбрая палестинская девочка была бы убита в любой арабской стране, если бы попыталась поступить также”,“Это - израильская фальшивка, видео смонтировано в той части, где девушка бьет солдат”,“Во имя Аллаха, что она творит с солдатом.. Если бы она такое сделала в арабской стране, ее бы изнасиловали в тюрьме… Это демократия, и ничто другое… И солдаты - не мусульмане”,“Я не верю, что она палестинка… Если бы они были палестинки, солдаты бы их пристрелили… Это еврейки, выступившие против декларации Трампа”,“Я хотел бы чтобы арабские армии были хоть чуть-чуть похожи на этих солдат… Если бы эти девушки были в Сирии, крики их семей было бы слышны на Кипре… Тоже самое произошло бы в Египте, Йемене и Ираке”,“Очень печально.. распространение этого видео вредит палестинцам и играет на руку сионистам”,“Если бы это был сирийский солдат, он убил бы ее на месте”.