Король Салман – за столицу Палестины в Восточном Иерусалиме
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выражает поддержку созданию независимого палестинского государство со столицей в Восточном Иерусалиме, о чем и уведомил председателя Палестинской автономии Махмуа Аббаса в Эр-Рияде, где два политика сегодня встретились, чтобы обсудить решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
В частности, как сообщает официальное информагентство Саудии SPA, монарх назвал создание своего независимого государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы "законным правом" палестинцев.
"В ходе встречи президент (как арабы именую Абу Мазена – ред.) проинформировал короля Салмана о последних событиях и контактах, предпринимаемых им для защиты Иерусалима от опасностей, вызванных заявлением президента США Дональдом Трампом о признании города столицей Израиля", - сообщили после встречи на сайт Wafa.
По данным агентства, у Аббаса также запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом ибн Салманом.
Однако, как уже сообщалось, ранее ряд СМИ опубликовал статьи о том, что во время прошлой их встречи кронпринц сделал весьма необычное предложение Абу Мазену – создать Палестину со столицей в Абу-Дисе, восточном пригороде Иерусалима.