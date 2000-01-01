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Король Салман – за столицу Палестины в Восточном Иерусалиме 20.12 17:13   MIGnews.com

Король Салман – за столицу Палестины в Восточном Иерусалиме

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выражает поддержку созданию независимого палестинского государство со столицей в Восточном Иерусалиме, о чем и уведомил председателя Палестинской автономии Махмуа Аббаса в Эр-Рияде, где два политика сегодня встретились, чтобы обсудить решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В частности, как сообщает официальное информагентство Саудии SPA, монарх назвал создание своего независимого государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы "законным правом" палестинцев.



"В ходе встречи президент (как арабы именую Абу Мазена – ред.) проинформировал короля Салмана о последних событиях и контактах, предпринимаемых им для защиты Иерусалима от опасностей, вызванных заявлением президента США Дональдом Трампом о признании города столицей Израиля", - сообщили после встречи на сайт Wafa.

По данным агентства, у Аббаса также запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом ибн Салманом.

Однако, как уже сообщалось, ранее ряд СМИ опубликовал статьи о том, что во время прошлой их встречи кронпринц сделал весьма необычное предложение Абу Мазену – создать Палестину со столицей в Абу-Дисе, восточном пригороде Иерусалима.
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