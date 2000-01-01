20.12 18:01 MIGnews.com

ХАМАСу помешали похитить "ликудника" Иехуду Глика

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Израильская полиция предъявила лидеру террористической ячейки ХАМАСа в Самарии Муаду Аштии обвинения в планировании похищения и убийства депутата Кнессета Иехуды Глика ("Ликуд") и офицера ЦАХАЛа Авихая Адари, возглавляющего арабоязычное подразделение пресс-службы израильской армии.Согласно обвинительному акту, собрав информацию о своих жертвах, Аштия пришел к выводу, что его план слишком сложен, поэтому он поручил членам своей ячейки похитить случайного израильского солдата или мирного гражданина.Напомним, что три года назад Иехуда Глик пережил покушение из-за своей активистской деятельности по защите прав евреев на Храмовую гору.О срыве теракта с похищением людей во время Хануки ШАБАК и израильская полиция сообщили на прошлой неделе. Операцию спланировала ячейка ХАМАСа из деревни Кафр-Таль – они планировали похитить солдата или мирного израильтянина на автобусной остановке на одном из перекрестков вблизи Шхема.26-летний Муад Аштия определен как главарь ячейки. Он спланировал сам теракт, купил оружие на деньги командования группировки и заручился подмогой 19-летних братьев Махмуда и Ахмада Рамадан.Похищенных боевики планировали обменять на заключенных террористов ХАМАСа.