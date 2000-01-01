20.12 18:58 MIGnews.com

Объявивший Иерусалим "Палестиной" пилот угрожает Израилю

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Пилот национального авиаперевозчика Иордании – Royal Jordanian Airlines – Юсеф Даджах, ранее "отличившийся" тем, что во время рейса Амман-Нью-Йорк заявил, что самолет пролетает над " "Иерусалимом, столицей Палестины", сделал новое скандальное заявление. На этот раз он раскритиковал президента и заявил о готовности отдать жизнь ради уничтожения Израиля.Прославившись в арабском мире, благодаря ставшей вирусной аудиозаписи его "урока географии", он уже успел дать несколько интервью."Хочу кое-что сказать президенту США, мистеру Трампу. Меня зовут Юсеф аль-Хамлан Даджах. Я из Иордании. Моя жизнь принадлежит Иордании, Палестине и всем арабским странам. Я нахожусь прямо здесь, рядом с вашей башней в Нью-Йорке. Сказанное вами слишком самонадеянно. То, что вы дали Израилю – хотя вы говорите "Израиль", я не верю в Израиль – это неправильно. Это не ваше … Если вы хотите что-то им дать, отдавайте то, что принадлежит вашей стране, Америке. Это принадлежит палестинцам, арабам, Хашимитам, королю Абдалле, это принадлежит нам. Это не ваше. Руки прочь от нашей территории", - прокомментировал пилот признание Иерусалима столицей Израиля.В другом интервью Даджах призвал людей противостоять решению главы Белого дома и "бороться ради Иерусалима"."Мы должны пожертвовать всем нашим самым дорогим ради Палестины. Мы готовы принять мученическую смерть ради Палестины. Каждая мать, отец, учитель должны воспитать новое поколение, которое освободит Палестину от Иордана до Средиземного моря. Мы не забудем ни Акко, ни Яффо", - заявил он.Интервью было переведено Институтом исследования СМИ Ближнего Востока (MEMRI).