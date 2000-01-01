20.12 20:21 MIGnews.com

Россия и Турция: Восточный Иерусалим - столица Палестины

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Палестино-израильский конфликт обсудили заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и заместитель главы МИДа Турции Умит Ялчинский. Помимо данной темы, политики также затронули стабилизацию ситуации в Йемене, Сирии и Ливии. Данная информация появилась в СМИ в среду, 20 декабря, со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство."Обсуждалось также положение дел на палестино-израильском направлении в контексте решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля", — цитирует информационное агенство RT заявление Министерства иностранных дел России.По итогам обсуждения двух политиков представители Москвы и Анкары подтвердили приверженность к достижению решения конфликта между палестинцами и израильтянами ввиду того, что данный конфликт, с точки зрения сторон, влияет на общую картину в Ближневосточном регионе.Отмечается, что Богданов и Ялчинский сошлись на том, что решение конфликта может быть обусловлено признанием права палестинского народа на создание собственного независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил вето США на резолюцию СБ ООН по Иерусалиму.