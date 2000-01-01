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Арест давшей пощечину солдату палестинки продлили на 6 дней 20.12 21:10   MIGnews.com

Арест давшей пощечину солдату палестинки продлили на 6 дней

Следствие продлило на шесть дней административный арест 16-летней палестинки Ахед Тамими, "прославившейся" тем, что дала пощечину солдату ЦАХАЛа в деревне Наби-Салех.

Поясняя свое решение, судья военного суда по делам несовершеннолетних Иудеи Лидор Драхман отметил, что, хотя девушка не представляет угрозы, она может попытаться создать препятствия следствию.

"Несмотря на провокационное и возмутительное поведение подозреваемой, учитывая ограниченный риск, который она представляет в дополнение к своему юному возрасту, я был готов отпустить ее под альтернативное заключение", - признает судья.

Передумал он после того, как ему предоставили доказательства неоднократный нарушений Тамими, поэтому ее освобождение скомпрометирует следствие.

"Представленный суду конфиденциальный отчет указывает на ряд следственных действий, требующих, чтобы подозреваемая продолжала содержаться под стражей", - добавил он.

Адвокат Тамими Габи Ласки подтвердила изданию The Times of Israel, что суд поднял все предыдущие стычки его подзащитной с израильскими солдатами, она намерена подать апелляцию на решение военного трибунала.

Кроме того, Ласки сообщила, что отцу его клиентки Бассему Тамими в суде вручили вызов на допрос относительно расследования ее дочери.
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