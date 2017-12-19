Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ЦАХАЛ разгромил виллу палестинки, напавшей на солдат 20.12 09:28   MIGnews.com

ЦАХАЛ разгромил виллу палестинки, напавшей на солдат

Басем Тамими, родитель Ахед Тамими, снятой во время того, как она атакует солдат ЦАХАЛа, жалуется по всем возможным каналам на жестокое обращение со стороны ЦАХАЛа во время задержания дочери.

Басем говорит: “Оккупационные силы МАГАВа вели себя грубо и жестоко. Они конфисковали смартфоны, камеры и лэптопы. Они провели обыски и причинили большой ущерб. После этого они побили детей”.





Действия, или вернее, бездействие солдат батальона Ротем бригады Гивати, не ответивших на провокации палестинок, породили волну критики в израильской прессе и социальных сетях. Тем не менее, командир батальона, проведший первоначальное расследование, поддержал своих солдат, хотя и отметил, что они могли бы арестовать нападавших на месте.

Между тем палестинские СМИ с гордостью публикую фотографии Тамими, которая с детства участвует в провокациях против солдат ЦАХАЛа, что, по всей видимости, уже стало для нее профессией.

Отец Тамими заявил, что причиной ареста дочери явлется не то, что она сделала, а “кампания подстрекательства в израильской прессе”. Он также заявил, что в случае ее освобождения, произойдут новые подобные инциденты “пока продолжится оккупация”.

Сама Тамими заявила: “Многие палестинцы стали шахидами и пали ради своего народа. Может быть, я стану одним из них”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Северная Корея вооружает свои ракеты сибирской язвой
14:58
Либерман призвал Нетаниягу не уходить в отставку
14:31
Источники: беспорядки в Каландии, ранен солдат ЦАХАЛа
14:25
Новый австрийский канцлер: мы сердце Европы
13:51
Источники: в результате авиаудара в Сирии погибли 19 человек
13:34
БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды
13:03
Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми
12:31
Жителя Офаким депортируют в США за изнасилование подростка
12:02
Беннет: факты на стороне Нетаниягу
11:53
Первое интервью командира, "униженного" палестинкой
11:25
Австрия предоставит гражданство потомкам жертв Холокоста
11:19
Ну, наконец-то, опомнились
10:58
Беннет: Палестина это "фейковое государство"
10:27
В Италии открылся первый Национальный еврейский музей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus