20.12 09:28 MIGnews.com

ЦАХАЛ разгромил виллу палестинки, напавшей на солдат

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Басем Тамими, родитель Ахед Тамими, снятой во время того, как она атакует солдат ЦАХАЛа, жалуется по всем возможным каналам на жестокое обращение со стороны ЦАХАЛа во время задержания дочери.Басем говорит: “Оккупационные силы МАГАВа вели себя грубо и жестоко. Они конфисковали смартфоны, камеры и лэптопы. Они провели обыски и причинили большой ущерб. После этого они побили детей”.Действия, или вернее, бездействие солдат батальона Ротем бригады Гивати, не ответивших на провокации палестинок, породили волну критики в израильской прессе и социальных сетях. Тем не менее, командир батальона, проведший первоначальное расследование, поддержал своих солдат, хотя и отметил, что они могли бы арестовать нападавших на месте.Между тем палестинские СМИ с гордостью публикую фотографии Тамими, которая с детства участвует в провокациях против солдат ЦАХАЛа, что, по всей видимости, уже стало для нее профессией.Отец Тамими заявил, что причиной ареста дочери явлется не то, что она сделала, а “кампания подстрекательства в израильской прессе”. Он также заявил, что в случае ее освобождения, произойдут новые подобные инциденты “пока продолжится оккупация”.Сама Тамими заявила: “Многие палестинцы стали шахидами и пали ради своего народа. Может быть, я стану одним из них”.