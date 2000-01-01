21.01 14:11 MIGnews.com

Насралла угрожает Израилю

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Генеральный секретарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла предупредил Израиль против продолжения строительства стены на границы с Ливаном."Во время демаркации границы с палестинскими территориями после освобождения оккупированных ливанских территорий от сионистского врага в 2000 году обнаружились 13 неоднозначных участков. Ливанское правительство проинформировало UNIFIL (временные силы ООН в Ливане - ред.) о своем отказе от принятия каких-либо израильских мероприятий в этом вопросе", - цитирует шейха сайт "Хизбаллы" al-Manar.Он предупредил, что "исламское Сопротивление" поддерживает правительство и армию Ливана, поэтому израильское руководство "должно серьезно отнестись к предупреждению Ливана".Ранее на встрече с главой миссии UNIFIL генерал-майором Майклом Бири президент Мишель Аун назвал "голубую линию" (фактическую демаркационную линию между двумя государствами) неокончательной границей и обвинил Израиль в подрыве "стабильности и безопасности вдоль южной границы Ливана"."Армия развернула дополнительный отряд для поддержания стабильности и содействия выполнению Резолюции 1701, тогда как Израиль не прекращает нарушения суверенитета нашей страны", - добавил он.