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Охранника посольства Израиля не будут судить за убийство | Фото: Хаим Цах, GPO21.01 15:14   MIGnews.com

Охранника посольства Израиля не будут судить за убийство

Израиль не станет судить охранника посольства в Аммане Зива Мояля за убийство двух граждан Иордании прошлым летом, о чем со ссылкой на два источника сообщило агентство Reuters.

Взамен уголовного преследования министерство иностранных дел и агентство безопасности ШАБАК изучат протоколы, которых придерживался страж "и поделятся результатами с иорданцами", заявил один из источников.

"Ни в коем случае", - ответил второй источник на вопрос о возможности начала судебного разбирательства над охранником.

В то же время Зив Мояль неизвестно, сможет ли он продолжить свою службу, поскольку иорданская пресса опубликована его имя и фотоснимки.

В Аммане и в МИДе Израиля эту информацию пока что никак не комментируют.

Напомним, что, по словам самого Мояля, одно убийство было совершено в рамках самообороны (сначала иорданец атаковал его первым), а второе – непредумышленно (второй иорданец был убит шальной пулей). После этого дипмиссия временно прекратила свою работу, а посол Эйнат Шлейн покинула Иорданию.

Недавно иорданские источники сообщили, что Израиль принес свои извинения на случившееся, однако, по словам Биньямина Нетаниягу, Еврейское государство "выразило свои сожаления". В любом случае, несмотря на эту игру слов, премьер пообещал выплатить репарации родственникам погибших. Иорданская пресса пишет, что речь идет о 5 млн. долларов.
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