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Турки взломали Twitter помощника Нетаниягу 21.01 09:20   MIGnews.com

Турки взломали Twitter помощника Нетаниягу

Члены турецкой хакерской организации Ayyildiz Tim взломали страницу в Twitter бывшего гендиректора израильского министерства иностранных дел, а ныне – председателя Иерусалимского центра по связям с общественностью Дора Голда.

В ночь на 21 января киберпреступники поменяли обложку страницы дипломата на свой логотип и разместили серию "твитов" в поддержку турецкого правительства и палестинцев.

"Ваша учетная запись взломана турецкой кибер-армией Ayyildiz Tim! Ваши данные и переписка перехвачены! Турки никогда не забывают сотворенного им зла", - написали они в первом сообщении.

После хакеры заявили о правильности операции "Оливковая Ветвь", которую турецкая армия проводит в сирийском Африне против поддерживаемых Соединенными Штатами курдов. Киберпреступники утверждают, что атакуются исключительно террористы.

"Господин Эрдоган и мой уважаемый коллега господин Чавушоглу, я хочу, чтобы вы знали, что мы с вами в операции в Африне! Наши военные объекты всегда находятся в вашем распоряжении!" – гласит еще один "твит".
Турки взломали Twitter помощника Нетаниягу

Кроме того, от имени Дора они объявили, что Иерусалим не может быть столицей Израиля, потому что он "святой для мусульман и является частью Палестины", а также провозгласили скорое создание некоего "турецко-исламского союза".

Вскоре после полуночи дипломату удалось восстановить контроль над своей страницей.



"Я рад вернуться после взлома моей учетной записи в Twitter. Благодарю тех, кто уведомил меня об этом", - написал Дор Голд, удалив все записи, опубликованные турецкими недоброжелателями.
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