Турки взломали Twitter помощника Нетаниягу

Члены турецкой хакерской организации Ayyildiz Tim взломали страницу в Twitter бывшего гендиректора израильского министерства иностранных дел, а ныне – председателя Иерусалимского центра по связям с общественностью Дора Голда.
В ночь на 21 января киберпреступники поменяли обложку страницы дипломата на свой логотип и разместили серию "твитов" в поддержку турецкого правительства и палестинцев.
"Ваша учетная запись взломана турецкой кибер-армией Ayyildiz Tim! Ваши данные и переписка перехвачены! Турки никогда не забывают сотворенного им зла", - написали они в первом сообщении.
После хакеры заявили о правильности операции "Оливковая Ветвь", которую турецкая армия проводит в сирийском Африне против поддерживаемых Соединенными Штатами курдов. Киберпреступники утверждают, что атакуются исключительно террористы.
"Господин Эрдоган и мой уважаемый коллега господин Чавушоглу, я хочу, чтобы вы знали, что мы с вами в операции в Африне! Наши военные объекты всегда находятся в вашем распоряжении!" – гласит еще один "твит".
Кроме того, от имени Дора они объявили, что Иерусалим не может быть столицей Израиля, потому что он "святой для мусульман и является частью Палестины", а также провозгласили скорое создание некоего "турецко-исламского союза".
Вскоре после полуночи дипломату удалось восстановить контроль над своей страницей.
Glad to be back after my Twitter account was hacked. Thank you to those who contacted to notify me. This serves to strengthen my resolve to keep speaking out on behalf of #Israel, #Jerusalem and against threats to regional security.