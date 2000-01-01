21.06 13:49 MIGnews.com

Мать убийцы Адас Малка призывала к террору

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Израильские силы безопасности арестовали мать одного из исполнителей теракта в Иерусалиме, совершенного на прошлой неделе, жертвой которого стала служащая МАГАВа Хадас Малка. Помимо этого был задержан еще один человек, обвиняемый в пособничестве террористам.Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, опубликованном в среду, 21 июня.Сообщается, что женщину задержали в деревне Дейр-Абу-Машаль на территории Иудеи и Самарии, около Рамаллаха. Она подозревается в открытом подстрекательстве к террористическим нападениям. Также ее обвиняют в заявлениях, восхваляющих "мучеников" и призывам к нападению на евреев.Кроме того женщину обвинили в заговоре. Имя матери одного из террористов не было указано в заявлении.Помимо этого в Иерусалиме полиция арестовала жителя восточного Иерусалима по подозрению в том, что он доставил на машине трех террористов в Старый Город.Следователи полагают, что подозреваемый знал о намерениях своих пассажиров, однако не пытался предупредить власти или же остановить их.