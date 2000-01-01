Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арестована мать одного из исполнителей теракта в Иерусалиме | Фото: Thinkstock21.06 13:49   MIGnews.com

Мать убийцы Адас Малка призывала к террору

Израильские силы безопасности арестовали мать одного из исполнителей теракта в Иерусалиме, совершенного на прошлой неделе, жертвой которого стала служащая МАГАВа Хадас Малка. Помимо этого был задержан еще один человек, обвиняемый в пособничестве террористам.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, опубликованном в среду, 21 июня.

Сообщается, что женщину задержали в деревне Дейр-Абу-Машаль на территории Иудеи и Самарии, около Рамаллаха. Она подозревается в открытом подстрекательстве к террористическим нападениям. Также ее обвиняют в заявлениях, восхваляющих "мучеников" и призывам к нападению на евреев.

Кроме того женщину обвинили в заговоре. Имя матери одного из террористов не было указано в заявлении.

Помимо этого в Иерусалиме полиция арестовала жителя восточного Иерусалима по подозрению в том, что он доставил на машине трех террористов в Старый Город.

Следователи полагают, что подозреваемый знал о намерениях своих пассажиров, однако не пытался предупредить власти или же остановить их.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:07
Кушнер и Фридман посетили семью Адас Малка
13:05
F-16 перехвачен при сближении с самолетом Шойгу
12:54
Израиль может ударить по Хизбалле в 5 раз сильнее,чем в 2006
12:25
Светлова: Корень проблемы – в острой нехватке работников!
11:59
Шеф Моссада: Мы живем в условиях хаоса
11:57
Брюссель: обыски квартала , где проживал смертник
11:35
Инвалиды сковали себя цепями и блокируют Бен-Гурион
10:05
Внезапный дождь в центре Израиля  
09:49
Германия: рейды против "разжигателей ненависти"
08:33
Либерман: ХАМАС знает что будет, если начнется война
08:09
Израиль: Хозяин завода устраивал секс-вечеринки работницам
08:03
ISIS поднимает голову в Азии
07:36
База Шизафон: 46 солдат симулировали кожное заболевание
06:59
Айзенкот: Израиль не участвует в сирийской войне
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus