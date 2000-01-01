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`Если Хизбалла атакует Израиль, ЦАХАЛ должен мстить Ирану` 21.06 16:13   MIGnews.com

"Если Хизбалла атакует Израиль, ЦАХАЛ должен мстить Ирану"

Если "Хизбалла" атакует Израиль, ЦАХАЛ должен нанести ответный удар, но не по Ливану, а по спонсору и кукловоду этой террористической организации – Исламской республике Иран, заявил бывший замминистра обороны Израиля Эфраим Снэ на ежегодной конференции, которая прошла в Герцлии 21 июня.

Объясняя логику своего мышления, политик констатировал, что Иран может смело использовать "Хизбаллу" для атак на Израиль без какой-либо угрозы быть атакованным Еврейским государством. Он напомнил о нынешней стратегии израильского военного командования: если ливанские террористы атакуют Израиль, то Израиль атакует ливанскую инфраструктуру. Но он этот подход эффективным не считает.

"Ирану наплевать на то, что инфраструктура будет уничтожена", - сказал Эфраим Снэ.
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