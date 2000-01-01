21.06 17:55 MIGnews.com

"У Израиля нет стратегии в отношении иранского атома"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

У израильского правительства нет никакой реальной стратегии в отношении ядерной угрозы со стороны Ирана, считает бывший заместитель главы Израильской комиссии по атомной энергии Ариэль Левит."У Израиля нет никакой политики в отношении вопроса торговли ракет и оружием", - заявил он на ежегодной конференции в Герцлии.Даже несмотря на то, что Иран соблюдает и успешно проходит все нормы инспекций со стороны МАГАТЭ, "двусмысленности, допущенные в тексте соглашения, огромны", из-за чего сама сделка функционирует совсем иначе, чем предполагалось."Является ли МАГАТЭ ответственным за мониторинг и ограничение испытаний Ираном ядерного оружия?" – задал он в качестве примера вопрос и сам же ответил – Россия и Иран утверждают обратное."Если МАГАТЭ не за это не отвечает, то кто тогда? Это огромный пробел", - констатирует эксперт.Левит также считает Израиль, США и другие страны обязанными не допустить, чтобы даже после окончания срока действия ядерного договора Иран смог переступить тот порог, после которого у него появится ядерное оружие.