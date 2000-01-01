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Рухани: Мусульмане всего мира, объединяйтесь против Израиля 21.06 19:57   MIGnews.com

Рухани: Мусульмане всего мира, объединяйтесь против Израиля

Президент Ирана призывает мусульманский мир объединиться против Израиля, так как раскол мусульман служит исключительно интересам "сионистов".

"Единство в мусульманском мире нуждается в укреплении для противостояния сионизму и терроризму в регионе", - заявил Хасан Рухани на заседании иранского правительства 21 июня.

Он обвинил Израиль в поддержке терроризма и поддержке всех кризисов на Ближнем Востоке.

"Сегодня сионисты нередко прикладывают руку как за кулисами, так и в открытую к расколам в странах региона", - добавил он.

Рухани упрекнул Израиль также и в оказании помощи сирийским мятежникам.

"Понятно, что они поддерживают терроризм в регионе. Несомненно, раскол между странами региона и в мусульманском мире, например, между Ираном и Саудовской Аравией, Катаром и Саудовской Аравией, Йеменом и Саудовской Аравией, а также Египтом и Турцией в конечном итоге приносит пользу глобальному сионизму и израильской узурпации", - заявил президент ИРИ.
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