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Из-за поощрения террора: Израиль отменил помощь палестинцам 21.06 21:27   MIGnews.com

Из-за поощрения террора: Израиль отменил помощь палестинцам

Глава Минэкономики Израиля Эли Коэн распорядился отложить введение ряда мер по оказанию помощи палестинцам на фоне неспособности палестинского руководства осудить теракт, произошедший в пятницу в Старом городе Иерусалима, который стоил жизни служащей пограничной полиции Адас Малки.

Министр Коэн отменил первую встречу с его палестинским коллегой, министром экономики ПА Абером Одехом, которая была запланирована на вторник.

На встрече Коэн и Одех должны были продолжить переговоры, начатые министром финансов Моше Калоном с его палестинским коллегой, главой правительства ПА Рами Хамдаллой и некоторыми другими палестинскими министрами.

Во время встречи с Одехом Коэн планировал объявить палестинскому министру о ряде мер по оказанию чрезвычайной помощи, включая увеличение импортных квот, ослабление процедуры стандартизации в Институте стандартов Израиля, упрощение импорта и экспорта товаров в портах и другие.
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