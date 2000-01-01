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Либерман: ХАМАС знает что будет, если развяжется война 21.06 08:33   MIGnews.com

Либерман: ХАМАС знает что будет, если начнется война

Ситуация в Газе "находится под контролем" и вероятность новой войны в секторе этим летом очень мала. Об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Комментарии министра были сделаны в свете недавнего заявления группировки ХАМАС, в котором говорилось, что члены движения не хотят нового военного конфликта с Израилем.

Сообщение было опубликовано после того, как Еврейское Государство приняло решение сократить поставки электричества в палестинский анклав.

В интервью Радио Кан, Либерман отметил, что предотвращать войны является его главной обязанностью на посту министра обороны.

"Мы создали реальную политику сдерживания врага. ХАМАС знает, что произойдет, если не дай Бог, начнется война. Поэтому, я считаю, что у ХАМАСа нет никакого интереса накалять ситуацию. Группировка не заинтересована в развязывании нового военного конфликта" – резюмировал министр.
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