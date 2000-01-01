21.07 16:20 MIGnews.com

Аббас – США: кризис на Храмовой горе "чрезвычайно опасен"

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Председатель ПА Махмуд Аббас обратился за помощью к Вашингтону в разрешении кризиса на Храмовой горе и попросил Штаты "срочно вмешаться". Абу Мазен попросил американскую администрацию "заставить" Израиль убрать из святого места установленные металлоискатели.Об этом заявил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу-Рудейна в пятницу, 21 июля.Он сообщил, что Махмуд Аббас осудил кризис в Иерусалиме в ходе телефонной беседы с зятем и советником президента Трампа, Джаредом Кушнером.По словам Рудейна, Абу Мазен заявил Кушнеру, что ситуация на Храмовой горе "чрезвычайно опасна и может выйти из-под контроля", если израильские власти не уберут установленные металлоискатели.Ранее полиция объявила о порядке входа верующих мусульман на Храмовую Гору.Вход в Старый Город и на Храмовую Гору ограничен, и будут пропускаться мужчины в возрасте старше 50 лет.Женщин будут пропускать без ограничений.