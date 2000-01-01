Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Аббас – США: кризис на Храмовой горе `чрезвычайно опасен` | Фото: Thinkstock21.07 16:20   MIGnews.com

Аббас – США: кризис на Храмовой горе "чрезвычайно опасен"

Председатель ПА Махмуд Аббас обратился за помощью к Вашингтону в разрешении кризиса на Храмовой горе и попросил Штаты "срочно вмешаться". Абу Мазен попросил американскую администрацию "заставить" Израиль убрать из святого места установленные металлоискатели.

Об этом заявил пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу-Рудейна в пятницу, 21 июля.

Он сообщил, что Махмуд Аббас осудил кризис в Иерусалиме в ходе телефонной беседы с зятем и советником президента Трампа, Джаредом Кушнером.

По словам Рудейна, Абу Мазен заявил Кушнеру, что ситуация на Храмовой горе "чрезвычайно опасна и может выйти из-под контроля", если израильские власти не уберут установленные металлоискатели.

Ранее полиция объявила о порядке входа верующих мусульман на Храмовую Гору.

Вход в Старый Город и на Храмовую Гору ограничен, и будут пропускаться мужчины в возрасте старше 50 лет.
Женщин будут пропускать без ограничений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:50
ХАМАС: Израиль скрывает информацию об Ороне Шауле
16:13
В Старом Городе убиты два палестинца
15:45
Иерусалим: поселенец застрелил палестинца
15:36
Нас осталось только двое
15:10
Надо набраться терпения
14:43
Кнессет обсудил проблемы забвения роли Красной армии
14:00
У Храмовой горы новые столкновения полиции и палестинцев
13:35
Людей выбрасывают на улицу из центра абсорбции
13:19
Трамп: Макрон любит мужчин
12:15
Минтранс не видит проблемы в автобусах в шаббат
11:33
55% израильтян не доверяет Нетаниягу
11:07
Муфтий Чечни: мы защитим аль-Аксу даже ценой своих жизней
11:05
Путин потребовал построить второй в мире по силе флот
10:34
В Испании вскрыли могилу Сальвадора Дали
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus