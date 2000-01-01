21.07 15:45 MIGnews.com

Иерусалим: поселенец застрелил палестинца

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По сообщениям палестинских СМИ, поселенец застрелил палестинца в районе Восточного Иерусалима. Инцидент произошел в квартале Рас аль-Амуд в пятницу, 21 июля.Согласно данным палестинским медицинским источникам, 17-летний Мохаммад Махмуд Шариф получил ранение в шею, после чего вскоре скончался.Отмечается, что палестинский подросток был застрелен во время столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме во второй половине дня.Также в результате столкновений пострадали более 100 человек.