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21.07 15:45   MIGnews.com

Иерусалим: поселенец застрелил палестинца

По сообщениям палестинских СМИ, поселенец застрелил палестинца в районе Восточного Иерусалима. Инцидент произошел в квартале Рас аль-Амуд в пятницу, 21 июля.

Согласно данным палестинским медицинским источникам, 17-летний Мохаммад Махмуд Шариф получил ранение в шею, после чего вскоре скончался.

Отмечается, что палестинский подросток был застрелен во время столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме во второй половине дня.

Также в результате столкновений пострадали более 100 человек.
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