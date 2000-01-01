21.07 19:06 MIGnews.com

СМИ: 4 палестинца убиты в ходе беспорядков в Иерусалиме

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По сообщениям палестинских СМИ, 4 палестинца были убиты в ходе столкновений с израильскими силами безопасности в Восточном Иерусалиме в пятницу, 21 июля.Так, в пятницу днем поступили сообщения о том, что 17-летний араб был убит в ходе столкновений в районе Рас аль-Амуд. По неподтвержденной информации он получил огнестрельное ранение в шею, в результате чего и скончался.Житель района А-Тор также скончался от тяжелых травм, полученных в ходе интенсивных беспорядков 21 июля.Двое других были убиты в результате столкновений с полицией.Как сообщалось ранее, интенсивные столкновения арабов с израильскими силами безопасности происходят в районе Львиных Ворот, на улице Султан Сулейман, в Силуан , в Рас эль-Амуд и Могилы Праматери Рахели.Помимо того, четверо полицейских были ранены от камней, петард и бутылок с зажигательной смесью, которые бросали бунтовщики.Недалеко от Львиных ворот арабы подожгли мусорные баки. Стражи порядка использовали средства для борьбы с беспорядками, в том числе водометы.Также беспорядки происходят в пятницу и в различных районах в Иудее и Самарии.В полиции заявили, что мятежники были разогнаны, и в районах, где происходили беспорядки, был установлен порядок.