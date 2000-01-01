Египет обвинил Израиль в массовых беспорядках в Иерусалиме
Министерство иностранных дел Египта обрушилось с критикой на Израиль за массовые беспорядки в Иерусалиме, которые прошли в пятницу, 21 июля. Ведомство призвало Еврейское Государство "остановить эскалацию".
МИД Египта потребовал, чтобы Израиль немедленно прекратил "насилие против палестинцев в Иерусалиме и у мечети Аль-Аксы". Также в ведомстве выразили обеспокоенность в связи с гибелью палестинских арабов в ходе столкновений с израильскими силами безопасности.
В заявлении отметили, что жертвами интенсивных столкновений стали "невинные палестинцы" против которых применили "чрезмерную" силу", согласно данным "Едиот ахронот".
В заявлении также подчеркнули, что Израиль должен уважать святость религиозных объектов и право палестинских арабов совершать религиозные обряды "без мер и ограничений, которые разжигают гнев палестинцев и мусульман в целом".