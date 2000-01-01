22.07 07:12 MIGnews.com

Египет обвинил Израиль в массовых беспорядках в Иерусалиме

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Министерство иностранных дел Египта обрушилось с критикой на Израиль за массовые беспорядки в Иерусалиме, которые прошли в пятницу, 21 июля. Ведомство призвало Еврейское Государство "остановить эскалацию".МИД Египта потребовал, чтобы Израиль немедленно прекратил "насилие против палестинцев в Иерусалиме и у мечети Аль-Аксы". Также в ведомстве выразили обеспокоенность в связи с гибелью палестинских арабов в ходе столкновений с израильскими силами безопасности.В заявлении отметили, что жертвами интенсивных столкновений стали "невинные палестинцы" против которых применили "чрезмерную" силу", согласно данным "Едиот ахронот".В заявлении также подчеркнули, что Израиль должен уважать святость религиозных объектов и право палестинских арабов совершать религиозные обряды "без мер и ограничений, которые разжигают гнев палестинцев и мусульман в целом".