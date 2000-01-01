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Решение о детекторах на Храмовой Горе возложили на полицию 21.07 07:31   MIGnews.com

Решение о детекторах на Храмовой Горе возложили на полицию

Военно-политический кабинет правительства Израиля на протяжении нескольких часов обсуждал ситуацию вокруг Храмовой Горы и вопрос о том, следует ли оставить на входах в Старый Город металлоискатели.

В конце обсуждения кабинет постановил, что окончательное решение о металлоискателях будет принято израильской полицией. Это означает, что за считанные часы до начала пятничной молитвы, на которую в Иерусалим соберутся десятки тысяч мусульман неясно, как будут осуществляться проверки на входе в Старый Город.

По окончании заседания кабинета было издано заявление, в котором говорится: “Израиль гарантирует статус-кво на Храмовой Горе и свободу доступа к религиозным святыням. Израиль гарантирует безопасность верующих и посетителей Храмовой Горы, и кабинет авторизовал израильскую полицию принять любое решение с тем, чтобы обеспечить свободный доступ к святым местам, одновременно поддерживая безопасность и общественный порядок”.

Силы безопасности готовятся к интенсификации конфронтаций в районе Храмовой Горы, но полиция Иерусалима выражает уверенность в том, что сможет сохранить ситуацию под контролем. Глава полиции Иерусалима генерал Йорам Леви заявил, что полиция в состоянии справиться с любыми угрозами и ожидаемыми нарушениями общественного порядка.
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