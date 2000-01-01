21.07 08:01 MIGnews.com
Детекторы оставят, вход в аль-Аксу - только лицам старше 50
Полиция объявила о порядке входа верующих мусульман на Храмовую Гору 21 июля.
Меры безопасности, предпринятые в районе Храмовой Горы, включая необходимость прохождения проверки через металлоискатели сохраняются.
Вход в Старый Город и на Храмовую Гору ограничен, и будут пропускаться мужчины в возрасте старше 50 лет.
Женщин будут пропускать без ограничений.
Полиция объявила о том, что улица Султан Сулейман в Иерусалиме закрывается для движения автомобильного транспорта.
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