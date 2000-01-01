Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Детекторы оставят, вход в аль-Аксу - только лицам старше 50 21.07 08:01   MIGnews.com

Детекторы оставят, вход в аль-Аксу - только лицам старше 50

Полиция объявила о порядке входа верующих мусульман на Храмовую Гору 21 июля.

Меры безопасности, предпринятые в районе Храмовой Горы, включая необходимость прохождения проверки через металлоискатели сохраняются.

Вход в Старый Город и на Храмовую Гору ограничен, и будут пропускаться мужчины в возрасте старше 50 лет.

Женщин будут пропускать без ограничений.

Полиция объявила о том, что улица Султан Сулейман в Иерусалиме закрывается для движения автомобильного транспорта.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:55
В Грузии обнаружено тело погибшего израильтянина
08:32
Европарламент может ввести санкции против Прибалтики
08:18
Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены  
07:44
Прохожая поцеловала Путина на Старом Арбате  
07:11
Землетрясение в Греции: есть погибшие и пострадавшие
07:04
В Хайфе застрелен мужчина
06:35
Законопроект НДИ: 5 лет тюрьмы за поддержку террора
05:49
Кахлон пытается ускорить реализацию “Пинуй-Бинуй”
04:26
Илон Маск признался: хочу в космос
03:46
Минтранс упростит жизнь водителям
02:13
Французская звезда упала и умерла во время концерта
01:20
Картошка фри победила Европейскую комиссию
00:40
СМИ: Солиста Linkin Park нашли повешенным
23:06
Столкновения у Аль-Аксы: Египет выступил с предупреждением
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus