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Израиль попал в ловушку, расставленную террористами 21.07 09:39   MIGnews.com

Израиль попал в ловушку, расставленную террористами

Депутат Кнессета Омер Бар-Лев от Сионистского Лагеря, генерал ЦАХАЛа в отставке, атаковал членов военно-политического кабинета Израиля в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Храмовой Горы.

Бар-Лев заявил: “Правительство Израиля провалилось в яму, вырытую террористами, и превратило борьбу палестинцев против нас в конфронтацию Израиля с миром ислама”.

Бар-Лев добавил: “Сегодня ночью Нетаниягу и его министры увернулись от ответственности, передав право принять решение, которое будет иметь стратегическое значение израильской полиции, которая должна принимать решения только на тактическом уровне”.

Бар-Лев также призвал убрать металлоискатели с Храмовой Горы: “В тот момент, когда весь регион пылает, нужно было принять мудрое решение и погасить пламя, убрав детекторы с Храмовой Горы”.
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