Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Дети из Газы впервые посетили аль-Аксу | Фото: Thinkstock21.08 10:05   MIGnews.com

Дети из Газы впервые посетили аль-Аксу

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что большая группа детей из Газы впервые в своей жизни посетила Иерусалим и святые места.

Экскурсия группы, в состав которой входит 91 ребенок, продолжалась неделю, дети также посетили Шхем и Рамаллу.

Для большинства детей это был первый раз, когда он и смогли покинуть Газу. Придя в мечеть аль-Акса они все стали немедленно делать селфи.

Jрганизация путешествия заняла шесть месяцев, и до последнего момента сохранялись опасения того, что Израиль его отменит.

В состав группы входила единственная христианка - 14-летняя Хамада аль-Масри. Она побывала в Церкви Гроба Господня. Она рассказывает: “Я так счастлива - памятники, улицы, мечеть аль-Акса. Может быть, мы увидим все это снова, может быть и нет, но по крайней мере, мы здесь побывали”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:57
Исламизм в детских садах Бельгии
10:43
Лондонскую часовую башню "Биг-Бен" ожидает реставрация
10:28
Так выглядит эсминец McCain после столкновения с танкером  
10:22
Асад: для нас главное - палестинское дело
10:16
На следующих выборах Медведев может стать приемником Путина
10:11
Страх перед Россией: Швеция наращивает военные расходы
09:34
Дипломаты США и Канады пострадали от "акустических атак"
09:32
Илон Маск и 116 ученых призвали ООН запретить роботов-убийц
09:12
Каталонцев просят не считать террористами всех мусульман
08:50
Shell может купить израильские газовые месторождения
08:31
Трамп выступит с обращением к военнослужащим США и народу
08:23
Харедим ранили пять полицейских в Иерусалиме
07:54
В результате кораблекрушения 10 матросов пропали без вести
07:41
Убийца Драчева все еще на свободе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus