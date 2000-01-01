21.08 10:05 MIGnews.com

Дети из Газы впервые посетили аль-Аксу

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что большая группа детей из Газы впервые в своей жизни посетила Иерусалим и святые места.Экскурсия группы, в состав которой входит 91 ребенок, продолжалась неделю, дети также посетили Шхем и Рамаллу.Для большинства детей это был первый раз, когда он и смогли покинуть Газу. Придя в мечеть аль-Акса они все стали немедленно делать селфи.Jрганизация путешествия заняла шесть месяцев, и до последнего момента сохранялись опасения того, что Израиль его отменит.В состав группы входила единственная христианка - 14-летняя Хамада аль-Масри. Она побывала в Церкви Гроба Господня. Она рассказывает: “Я так счастлива - памятники, улицы, мечеть аль-Акса. Может быть, мы увидим все это снова, может быть и нет, но по крайней мере, мы здесь побывали”.