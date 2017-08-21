21.08 15:16 MIGnews.com

Рейд ЦАХАЛа в Джалазон

תיעוד צה"לי: כוחות הצבא נכנסו למבצע במחנה הפליטים גילזון ועצרו 4 חשודים, בעקבות ירי שהתבצע לפני כשבועיים אל עבר עמדת צה״ל סמוך לבית אל pic.twitter.com/9dqpwCP5vy — חדשות 10 (@news10) August 21, 2017

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Минувшим вечером силы ЦАХАЛа провели операцию по аресту подозреваемых в терроризме в лагере палестинских беженцев Джалазон.Также сообщается о том, что принято решение о выделении средства на заверешение строительства стены вокруг Джалазон. Стена отгородит старый участок шоссе №60 от Бейт Эль.В прошлом году палестинские террористы, воспользовавшись отсутствием препятствий, совершили несколько десятков атак в этом районе.