21.08 15:16 MIGnews.com
Рейд ЦАХАЛа в Джалазон
Минувшим вечером силы ЦАХАЛа провели операцию по аресту подозреваемых в терроризме в лагере палестинских беженцев Джалазон.
Также сообщается о том, что принято решение о выделении средства на заверешение строительства стены вокруг Джалазон. Стена отгородит старый участок шоссе №60 от Бейт Эль.
В прошлом году палестинские террористы, воспользовавшись отсутствием препятствий, совершили несколько десятков атак в этом районе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии