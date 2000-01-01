21.08 18:29 MIGnews.com

Аббас: попытки восстановить отношения с Израилем провалились

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Председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что попытки восстановить отношения с Израилем потерпели крах. В частности, попытки палестинцев восстановить сотрудничество в сфере безопасности с Еврейским государством завершились неудачей.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление партии МЕРЕЦ.Отмечается, что Абу Мазен в ходе встречи с членами партии предложил израильским властям восстановить сотрудничество координаций действий в области безопасности, однако Израиль "проигнорировал" данное предложение."Недавно мы связались с ними (израильскими чиновниками – ред.) в попытке восстановить какое-либо сотрудничество. Но они не ответили на наш запрос, что-то не дало нам достичь потепления в отношениях", — цитирует Аббаса пресс-служба партии.В свою очередь помощник Биньямина Нетаниягу после заявления председателя ПА заявил, что слова Аббаса не соответствуют действительности.