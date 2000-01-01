21.09 14:44 MIGnews.com

"Хизбалла": война с Израилем может начаться с Сирии

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Террористическая группировка "Хизбалла" задействует все свои силы в случае новой войны с Израилем. Об этом на прошлой неделе заявил официальный представитель военизированных формирований ливанской группировки, действующих в Сирии."В данный момент на юге Сирии насчитывается более 10 000 бойцов "Хизбаллы" ", - заявил официальный представитель на фоне напряженности, связанной с расстрелом израильских ВВС во вторник, 19 сентября."Мы действуем так же, как и на юге Ливана, но, конечно, в завуалированной манере", - отметил командир.Говоря о перемирии на юге Сирии, под эгидой России и ООН, командующий сказал, что "план деэскалации лучше для нас".Командир полагает, что следующая война с Израилем может начаться с Сирии."Но, что действительно важно, где она закончится, будет ли она в Нетании, Хайфе или Кирьят-Шмоне", - отметил командующий.Беспилотный летательный аппарат, сбитый израильскими военными над границей с Сирией, был иранского производства и использовался боевиками ливанского движения “Хизбалла”, сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.Разведывательный дрон, по его словам, был уничтожен зенитно-ракетным комплексом Patriot и упал в демилитаризованной зоне на юге соседнего государства."Наши военные засекли беспилотный летательный аппарат, которым, как мы понимаем, управляли представители “Хизбаллы”, - отметил подполковник.Это был дрон иранского производства, который вылетел из аэропорта Дамаска и выполнял разведывательную миссию вдоль границы”, — сказал офицер.С началом гражданской войны в Сирии, распространившейся в том числе на зону размежевания между двумя странами, израильские военные не раз применяли средства ПВО на Голанских высотах."Армия не допустит посягательств на израильский суверенитет и попыток нанести вред Израилю и его гражданам со стороны организаций, подобных “Хизбалле”, “Исламскому джихаду”, иранским террористическим группировкам. Мы ответим быстро и решительно”, — заявил один из руководителей армейской пресс-службы.Поддерживаемое Ираном движение ливанских шиитов “Хизбалла” израильтяне называют своим главным противником на севере. В последний раз Израиль воевал с “Хизбаллой” 11 лет назад и оценивает тот конфликт, известный как Вторая ливанская война, как не самую успешную из своих кампаний.Помимо “Хизбаллы”, в Израиле опасаются появления на своих северных границах непосредственно иранских сил, которые, как утверждают в Иерусалиме, стремятся занять в Сирии позиции отступающих боевиков ИГ.Израильские власти регулярно поднимают эту тему на переговорах с российскими и американскими коллегами, предупреждая о готовности к самостоятельным действиям для нейтрализации иранской угрозы.