21.09 19:55 MIGnews.com

Данон о словах Аббаса: ложь и подстрекательство

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Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Данни Данон прокомментировал заявление председателя ПА Махмуда Аббаса в ООН касательно "израильской оккупации".Израильской дипломат относительно выступления Абу Мазена на Генассамблее ООН в среду, 20 сентября, заявил:"Махмуд Аббас распространил ложные данные с подиума Организации Объединенных Наций, которые поощряют ненависть, а не прекращают обучение палестинского общества к насилию. Сегодняшняя ложь и отговорки еще раз доказали, что палестинское руководство является последовательной стороной, уклоняющейся от мира".Выступая на 72-ой Генеральной Ассамблее ООН, Абу Мазен обвинил Израиль в уклонении от ответственности за "оккупацию Палестины"."Пока мы призываем положить конец оккупации, Израиль подстрекает и притворяется, будто среди палестинцев нет партнера для мира", - сказал он, "забыв" упомянуть то число, сколько он раз отказался от прямых переговоров с премьер-министром Нетаниягу.Аббас возложил на ООН юридическую, политическую, нравственную и гуманитарную обязанность прекратить израильскую "оккупацию", добавив, что именно "оккупация" порождает подстрекательство и насилие."Осушение болота израильской оккупации сильно повлияет на борьбу с террором. Мы призывали премьер-министра Израиля сесть с нами за стол переговоров и договориться. Он отклонил это предложение. Политика Израиля ведет к религиозной вражде и может привести к жестокому религиозному конфликту", - заявил с трибуны палестинский лидер, как всего не напомнив об условиях, на которых он выражал готовность сесть за стол переговоров.